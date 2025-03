Pódio na estreia anima Cirino para temporada da Copa Truck

DESFECHO

Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em caso de incêndio no Detran

Na manhã desta segunda-feira (24), Policiais Civis do Grupo de Diligências Especiais (GDE) deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente envolvido no incêndio ocorrido no Detran no dia 25 de fevereiro de 2025. O adolescente foi localizado no Bairro Cascavel Velho e, após a apreensão, foi encaminhado ao CENSE. […]