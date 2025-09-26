Pipo Derani completa primeiros testes

Mais um teste completado com sucesso com o hipercarro GMR-001 da Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport, que estreará em 2026 no FIA WEC, Mundial de Endurance da FIA. Piloto oficial do time, o brasileiro Pipo Derani participou entre os dias 16 e 18 do primeiro teste longo com o GMR-001 no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão (Por). O objetivo da equipe foi validar a confiabilidade de todos os sistemas do carro.