Mais um teste completado com sucesso com o hipercarro GMR-001 da Genesis Magma Racing, marca de luxo da Hyundai Motorsport, que estreará em 2026 no FIA WEC, Mundial de Endurance da FIA. Piloto oficial do time, o brasileiro Pipo Derani participou entre os dias 16 e 18 do primeiro teste longo com o GMR-001 no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão (Por). O objetivo da equipe foi validar a confiabilidade de todos os sistemas do carro.
BANDEIRADA
Pipo Derani completa primeiros testes
Mais NotíciasMais artigos
BANDEIRADA
Fachini vence em Cascavel e se aproxima do tri
O atual bicampeão Marcel Fachini consolidou sua trajetória rumo ao tricampeonato da Fórmula 1.600 durante a 8ª etapa disputada no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel. Apesar dos problemas técnicos que afetaram o carro # 4 da equipe Juka Motors desde os treinos, o líder do campeonato demonstrou determinação ao conquistar o segundo lugar na […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Nova data A organização do Autocross Brasil anunciou uma alteração importante no calendário da temporada 2025. A Grande Final do Autocross Brasil, inicialmente prevista para a segunda quinzena de novembro, foi antecipada em uma semana e será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá (MT). O evento […]
BANDEIRADA
Bernardo Gentil disputa a a Copa do Mundo de Kart
Líder do principal campeonato estadual do kartismo brasileiro, Bernardo Gentil, de 15 anos, terá nesta semana o maior desafio de sua carreira. Na Itália, no Cremona Circuit, ele disputa a FIA World Cup, competição organizada e promovida pela FIA Karting e que reunirá 90 pilotos de todo o mundo apenas em sua categoria, a OK-N. […]
BANDEIRADA
Firás Fahs salva um sétimo lugar na Copa São Paulo Light de Kart
A engazopada do motor de seu kart na segunda prova da 8ª etapa da Copa São Paulo de Kart Light atrapalhou os planos de do paranaense Firás Fahs. A prova foi disputada sábado (20), no Kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP) e teve a vitória de Yuri Morelli. Firás largou em oitavo e conquistou […]
BANDEIRADA
Canhedo conquista pódio em Curvelo
O automobilismo é um palco de histórias grandiosas, onde a paixão e a velocidade se misturam com reviravoltas inesperadas. Na emocionante etapa da Nascar Brasil Series Special Edition, a 100 Voltas de Curvelo, o brasiliense Vinicius Canhedo protagonizou um desses enredos, transformando uma série de desafios em um pódio improvável e inesquecível. O quinto lugar […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Copa Truck A Copa Truck fechou domingo (21) a 7ª etapa da temporada 2025 com duas corridas emocionantes no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Entre as marcas, a Iveco foi a protagonista do fim de semana e venceu com Leandro Totti (Vannucci Racing) na primeira prova e com Danilo Dirani (Iveco Usual Racing) no […]