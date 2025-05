Piloto com paralisia cerebral estreia na Turismo Nacional

Após um ano de preparação, Douglas Mattos estreia no automobilismo e na Turismo Nacional (TN), pilotando o New Onix #71 da Equipe Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP), conhecida como Equipe Manzini. Natural de Petrópolis (RJ), ele tem 37 anos, é pai de dois garotos, e é portador de paralisia cerebral. Condição que afeta sua fala, sua coordenação motora, e limita sua capacidade de locomoção.

Disputou as duas últimas edições do Campeonato Carioca de Kart e alcançou o quarto lugar como seu melhor resultado. Na temporada passada, ganhou o apoio de Roberto Manzini, comandante da RMCP e da Equipe Manzini, que ofereceu a ele, gratuitamente, o curso de pilotagem esportiva do programa Driver’s Academy.

“O Douglas é o primeiro piloto do mundo com paralisia cerebral em carro não adaptado”, Manzini explica. “Trabalhamos bastante para o desenvolvimento dele como piloto. Isso incluiu a participação do médico Victor Ramos, da Abramet (Associação Brasileira da Medicina do Tráfego), que orientou o preparador físico dele para os treinos necessários. E deu muito resultado. Ele melhorou bastante sua postura, está respirando melhor, e adquiriu maior controle muscular.”