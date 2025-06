Pietro Sorbara se mantém invicto no Metropolitano de Kart de Cascavel

Cascavel e Paraná - O cascavelense Pietro Sorbara venceu sábado (31) a categoria Cadete na 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Ele se torna o único competidor a vencer as três etapas da atual temporada e fica em boas condições em relação à disputa do título. Pietro Sorbara agora volta a sua preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart, marcado para novembro no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.

Os outros vencedores da 3ª etapa, que teve promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) foram Bernardo Kresta (Marechal Cândido Rondon), na categoria Escola; Benício Rodrigues (Capitão Leônidas Marques), na Mirim; Luís Eduardo Noal (Cascavel), na Novatos; Josinei Maximo (Cascavel), na F-4 Sênior; Carlos Júnior (Foz do Iguaçu), na F-4 Super Sênior; Fábio Dall Agnol (Toledo), na F-4 195 Kg; Fábio Martins ((Cascavel), na 125 Pró; Arthur Machado (Chapecó), na F-4 Júnior; e Antonio Delevati (São José do Oeste-SC), na categoria F-4 Graduados;

A 4ª e última etapa está marcada para o dia 16 de agosto.

Resultados da 3ª etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel

Categoria Escola

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Bernardo Kresta Marechal Cândido Rondon 27,5

2º) Guilherme Orsoleta Cascavel 21,5

3º) Pedro Bueno Cascavel 20

4º) Francisco Mascarello Cascavel 19

5º) Theo Oliveira Cascavel 16,5

6º) Kael do Amaral Foz do Iguaçu 12,5

7º) Leonardo Aguiar Cascavel 10

Categoria Mirim

1º) Benício Rodrigues Capitão Leônidas Marques 25,5

2º) Lucca Goulart Cascavel 20,5

3º) Lucca Morais Cascavel 19

4º) Heitor Parizotto Cascavel 17

5º) Augusto Cavalcante Toledo 15

6º) Thomas Bem Koch São Miguel do Oeste-SC 14,5

7º) Luís Barcaro Cascavel 10,5

8º) Murilo dos Santos Cascavel 8

Categoria Cadete

1º) Pietro Sorbara Cascavel 26,5

2º) Lorenzo Cavalli Cascavel 24,5

3º) Miguel Tomazelli Itaquiraí-MS 19,5

4º) Bernardo Brandão Cascavel 18

5º) Bernardo Ferri Cascavel 16

6º) Davi Grolli Cascavel 11,5

7º) Davi de Oliveira Cascavel 11

8º) Charles Uscocovich Cascavel 0

Categoria Novatos

1º) Luís Eduardo Noal Cascavel 27,5

2º) Ana Alencastre Cascavel 24,5

3º) Jackson Camargo Cascavel 17

4º) Jardel Bergmann Cascavel 12

5º) Raul Sperafico Dourados-MS 10,5

Categoria F-4 Sênior

1º) Josinei Maximo Cascavel 27,5

2º) Luciano Conceição Cascavel 24,5

3º) Bruno Cesconetto Cascavel 20

4º) Marcos Fernandes Cascavel 15,5

5º) Lucas Krzesinski Cascavel 15

6º) Rafael Paiva Cascavel 11,5

7º) Mailson Araújo Cascavel 11,5

8º) Nicolas Zaparolli Foz do Iguaçu 10,5