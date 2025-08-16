Pietro Sorbara próximo do título da Cadete no Metropolitano de Cascavel

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel de 2025 chega ao fim neste sábado (16), quando será disputada a 4ª e última etapa do Kartódromo Delci Damian. A promoção e organização serão do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Será a última competição antes do Paranaense de Kart, marcado para de3 4 a 6 de setembro, no Kartódromo Delci Damian.
Toda a programação será desenvolvida neste sábado, com tr4ienos a partir das 8 horas, treinos classificatórios a partir das 10 horas. As provas serão a partir das 10h50, com a rodada da primeira bateria de cada categoria. A partir das 13h50, a rodada da segunda bateria.
Com pontuação diferente na última etapa, onde o vencedor marca 22 pontos da primeira bateria e 33 na segunda, a disputa pelo título está abertA em todas as categorias. Não há descarte.
Com três etapas disputadas, a classificação do Metropolitano de Kart de Cascavel tem Benício Frare Rodrigues como líder na categoria Mirim; Pietro Sorbara, na Cadete; Alexander Rafael S. Montiel, na F-4 Júnior; Luís Eduardo Noal, na F-4 Novatos; Antonio Hubner Delevati, na F-4 Graduados; Luciano Delgado Conceição, na F-4 Sênior; Eduardo Ferrari, na F-4 Super Sênior; Jefferson R. de Paula Júnior, na F-4 195; e Fábio Pereira Martins na categoria 125 Pró,
Pietro Sorbara
Os quase 100 pilotos que estarão na pista neste sábado, destaque para o cascavelense Pietro Sorbara. O piloto da equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Sadan Racing/Imperador Telhas e Metais/G18 Tur venceu as três etapas disputadas e lidera a Cadete com 85,5 pontos, uma vantagem de 30 pontos. Com isso ele pode ser campeão ao final da primeira bateria e só precisa aumentar a diferença para 34 pontos para a segunda bateria.
Pietro é um dos nomes em ascensão da nova geração de kartistas de Cascavel. A partir da próxima semana ele passará a se dedicar exclusivamente à preparação para o Campeonato Brasileiro, marcado para novembro, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.
Mikael Sorbara, pai e chefe de equipe de Pietro, diz que a ideia é disputar as categorias Cadete e Mini 2T. “A partir da próxima semana estaremos focados no Brasileiro. O Pietro evolui muito neste ano, mas temos muito trabalho pela frente”, frisa Mikael.
Classificação da categoria Cadete
Pos. Piloto Pontos
1º) Pietro Sorbara 85,5
2º) Lorenzo Farias Cavalli 55,5
3º) Bernardo Felipe Brandão 53
4º) Miguel Ferrri de O.Tomazelli 47
5º) Davi Lucas de Oliveira 44
6º) Bernardo Roteski Ferri 43
7º) Charles Hirt Uscocovich 32
8º) Davi Luiz Grolli 25
9º) Tomaz Prati Sperafico 21