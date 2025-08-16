Pietro Sorbara próximo do título da Cadete no Metropolitano de Cascavel

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel de 2025 chega ao fim neste sábado (16), quando será disputada a 4ª e última etapa do Kartódromo Delci Damian. A promoção e organização serão do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Será a última competição antes do Paranaense de Kart, marcado para de3 4 a 6 de setembro, no Kartódromo Delci Damian.

Toda a programação será desenvolvida neste sábado, com tr4ienos a partir das 8 horas, treinos classificatórios a partir das 10 horas. As provas serão a partir das 10h50, com a rodada da primeira bateria de cada categoria. A partir das 13h50, a rodada da segunda bateria.

Com pontuação diferente na última etapa, onde o vencedor marca 22 pontos da primeira bateria e 33 na segunda, a disputa pelo título está abertA em todas as categorias. Não há descarte.

Com três etapas disputadas, a classificação do Metropolitano de Kart de Cascavel tem Benício Frare Rodrigues como líder na categoria Mirim; Pietro Sorbara, na Cadete; Alexander Rafael S. Montiel, na F-4 Júnior; Luís Eduardo Noal, na F-4 Novatos; Antonio Hubner Delevati, na F-4 Graduados; Luciano Delgado Conceição, na F-4 Sênior; Eduardo Ferrari, na F-4 Super Sênior; Jefferson R. de Paula Júnior, na F-4 195; e Fábio Pereira Martins na categoria 125 Pró,

Pietro Sorbara

Os quase 100 pilotos que estarão na pista neste sábado, destaque para o cascavelense Pietro Sorbara. O piloto da equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Sadan Racing/Imperador Telhas e Metais/G18 Tur venceu as três etapas disputadas e lidera a Cadete com 85,5 pontos, uma vantagem de 30 pontos. Com isso ele pode ser campeão ao final da primeira bateria e só precisa aumentar a diferença para 34 pontos para a segunda bateria.

Pietro é um dos nomes em ascensão da nova geração de kartistas de Cascavel. A partir da próxima semana ele passará a se dedicar exclusivamente à preparação para o Campeonato Brasileiro, marcado para novembro, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.

Mikael Sorbara, pai e chefe de equipe de Pietro, diz que a ideia é disputar as categorias Cadete e Mini 2T. “A partir da próxima semana estaremos focados no Brasileiro. O Pietro evolui muito neste ano, mas temos muito trabalho pela frente”, frisa Mikael.

Classificação da categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos