Santa Catarina - Ao participar dos dois treinos previstos para a terça-feira, Pietro Sorbara, da equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Metais/G18 Tur, fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de Kart. Até sábado ele representará Cascavel na 60ª edição da competição nacional, disputada no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.
Pietro será o único cascavelense na primeira semana da competição. Ele irá disputar a categoria Mini 2 Tempos, que tem 24 inscritos. Seu objetivo é ficar próximo dos competidores mais experientes da categoria, que têm várias participações no Brasileiro, mas não será surpresa se figurar no Top 10. Pietro Sorbara utilizará motores do preparador cascavelense Jackson Ferrari.