BANDEIRADA

TCR pode definir o campeão em Cuiabá

Santa Catarina - Pela primeira vez em uma história de cinco temporadas, o TCR South America pode ver seu campeão ser definido por uma etapa de antecipação. Grande nome do campeonato de 2025, o argentino Leonel Pernía (Honda YPF Racing) vai acelerar em uma jornada inédita para a categoria, conhecida como a “Libertadores do Automobilismo”, […]