Pietro Sorbara disputará o 49º Catarinense de Kart

O cascavelense Pietro Sorbara disputa a 49ª edição do Campeonato Catarinense de Kart, que será realizada de quarta-feira a domingo no Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis.

Pietro irá competir na categoria Mini 2 Tempos, defendendo a equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Sadan Racing/Imperador Telhas e Metais/G18 Tur. Com expectativa de fazer um bom campeonato e brigar pelo título, o Catarinense será um excelente teste para o Campeonato Brasileiro de Kart, marcado para novembro, no Kartódromo Beto Carrero, também em Santa Catarina. “O Catarinense será um bom teste porque iremos avaliar o equipamento em ritmo de competição”, destaca Pietro.