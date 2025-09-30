Pietro Sorbara conquista o 4º lugar no Catarinense de Kart

Santa Catarina - Pietro Sorbara, único cascavelense a participar do 49º Campeonato Catarinense de Kart, encerrado sábado no Kartódromo dos Ingleses, em Florianópolis, conquistou o quarto lugar na categoria Mini 2 Tempos.
Defendendo a equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Sadan Racing/Imperador Telhas e Metais/G18 Tur, Pietro foi um dos destaques da competição. Um acidente no treino classificatório o fez largar de último e foi escalando posições para brigar pelas primeiras colocações na Prova Final. A disputa pelo terceiro lugar foi de ponto alto da prova. Pietro e Lucas Sacamoto duelaram até a bandeirada, com Lucas ficando em terceiro com uma vantagem de apenas 62 milésimos de segundos para o representante de Cascavel. Lucas recebeu a bandeirada a 5s717 do campeão Higor Becker e Pietro 5s772.
Mikael Sorbara, pai e chefe de equipe de Pietro, diz que o resultado foi bom, principalmente pelo crescimento nas provas classificatórias e o bom desempenho de Pietro na Final. “A performance no Pietro em Florianópolis no anima para a sequência da preparação para o Campeonato Brasileiro, que será em novembro, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, também em Santa Catarina”, acentua Mikael.