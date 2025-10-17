Brasil - Pensando no Campeonato Brasileiro de Kart, o paranaense Firás Fahs disputa no próximo sábado (18), A 5ª e última etapa da Copa Beto Carrero, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Firás aproveitará a prova para testar o equipamento da equipe Bravar para a 60ª edição do Brasileiro, marcado para o próximo mês, no kartódromo catarinense.

Neste sábado será disputada mais uma etapa da Copa São Paulo Light, mas Firás optou pela Copa Beto Carrero pensando no Campeonato Brasileiro. Ele irá disputar a categoria OK-N e adianta que terá muito trabalho pela frente. “Vou aproveitar todos os treinos, andar o máximo possível para realizar testes com o equipamento”, salienta Firás.