Pedro Muffato se aposenta com uma vitória histórica na Fórmula Truck

O também paranaense João Batista M. dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, se classificou em segundo, a 2s235 do vencedor Pedro Muffato. O paranaense Douglas Torres se classificou em terceiro, seguido de Ramiris Fontanella (SC), Everton Fontanella (SC), Alex de Andrade Vieira (SP), Rogério Agostini (SC), Robson Luiz Trevizol (SC), Jorge Maurício Ribeiro (RS) e Sandro Abelardo Pinheiro (SC), que pela ordem, ocuparam as 10 primeiras colocações da prova.

Muffato largou em sexto e aos poucos foi galgando posições. Na nona volta era o quarto colocado; na 12ª chegou a terceira posição e na volta seguinte assumiu a vice-liderança, quando o gaúcho Rafael Fleck, pole position e líder até então, abandonou com o motor de seu Scania quebrado. Na 16ª volta, Muffato assumiu a liderança quando o catarinense Túlio Bendo também abandonou com problemas na turbina. A partir daí, mesmo pressionado por alguns minutos por Rogério Agostini, Muffato manteve-se à frente, iniciando o clima de festa dos torcedores. Muffato levou mais de uma hora para percorrer os 300 metros que separam o parque fechado de seu boxe, cercado por torcedores, que lhe pediam autógrafos.

Cascavel e Paraná - Correndo em casa, Pedro Muffato se despediu das pistas com uma vitória histórica domingo (18), no Autódromo Zilmar Beux , em Cascavel . Muffato ganhou a categoria GT Truck ( motores eletrônicos ) na 4ª etapa da temporada da Fórmula Truck para o delírio do público que lotou o autódromo, com 35 mil pessoas entre pagantes e convidados das equipes e organização.

A liderança do campeonato permanece com Túlio Bendo, que em Cascavel somou apenas os 20 pontos de bonificação por participação e passa a somar 370 pontos. A classificação extraoficial coloca o paulista Alex de Andrade Vieira na vice-liderança, com 330 pontos, seguido de Douglas Collet, que permanece em terceiro, com 285 pontos, ao passo que o gaúcho Rafael Fleck cai da vice-liderança para a quarta colocação, com 310 pontos.

Prêmio de Deus

Cercado por torcedores que pediam autógrafos, Pedro Muffato enfatizou que a vitória de domingo em Cascavel é indescritível. “Esta vitória foi um prêmio de Deus. Jamais imaginei vencer na minha corrida de despedida das pistas. Foi uma bela corrida, não me afobei, fiz uma corrida sem erros, o caminhão estava muto bom e fui ganhando posições até chegar à liderança. É fantástico ganhar a corrida de despedida das pistas na minha cidade, com público desses”, diz Muffato.

Muffato comemorou a última vitória com sua carreira com a família – Foto: Lu Flores/Divulgação

A 5ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 15 de junho, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

