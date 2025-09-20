Paulista de Automobilismo tem a 7ª etapa em Cascavel

O ronco dos motores do Campeonato Paulista de Automobilismo ecoará no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, neste sábado e domingo (21), para a tão esperada 7ª etapa da temporada. Pela primeira vez na história, o evento chega ao estado do Paraná para uma etapa especial, levando a emoção do esporte a uma nova e apaixonada torcida.

O evento promete ser um espetáculo inesquecível para os fãs de velocidade, com a participação de seis categorias de alto nível, como a AMG Cup e Road to 1000 Milhas. O público poderá acompanhar a performance dos monopostos da Fórmula Delta, Fórmula Evolution e Fórmula F-1600, bem como o charme e a força dos clássicos da Old Stock Race.

A etapa de Cascavel não é apenas um marco para o automobilismo paulista, mas também uma oportunidade única para pilotos e equipes mostrarem suas habilidades em um dos circuitos mais desafiadores do país. O Autódromo Zilmar Beux é conhecido por suas curvas rápidas e pela reta principal que permite altas velocidades, garantindo corridas disputadas e cheias de ultrapassagens, com a média de velocidade mais alta do Brasil.

“Estamos muito empolgados em levar o Campeonato Paulista para Cascavel. É um passo importante para o crescimento do nosso evento e para o fortalecimento do automobilismo em todo o Brasil. Os pilotos estão prontos para o desafio e tenho certeza de que o público de Cascavel vai viver um final de semana inesquecível”, afirma Thiago Pereira, Diretor-Geral da ISM – Interlagos Sports Marketing.