Cascavel e Paraná - A prova do Troféu SpeedMax encerrou a programação da última etapa da temporada 2025 da Fórmula Truck, domingo (7) à tarde, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná. Os vencedores foram paranaense Ricardo Ançay na categor5ia GT Truck (motores eletrônicos) e o gaúcho Paulo César Seco na F-Truck (motores com bomba injetora).
A prova foi encerrada com o Pace Truck na pista em função do acidente de Angélica dos Santos. Na categor54ia F-Truck, Paulo César Seco completou 18 voltas e recebeu a bandeirada com uma vantagem de 3s003 sobre o paranaense Márcio Rosa. Em terceiro se classificou o paranaense Tiago Mânica, ao passo que o também paranaense Bruno Mânica foi o quarto colocado; o gaúcho Gustavo Bellaver se classificou em quinto; ao passo que o paranaense Cristiano Branco completou o pódio da categoria F-Truck, com o sexto lugar.
Já na categoria GT Truck (motores eletrônicos), o paranaense Ricardo Ançay venceu, completando 18 voltas. Ele recebeu a bandeirada com uma vantagem de 1s171 à frente do João Batista M. dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, que se classificou em segundo lugar. A terceira colocação é do paranaense Adriano Rocha e a quarta do também paranaense Alysson Nurnberg. Na sequência, os catarinenses completaram o pódio com Sandro Pinheiro em quinto e Diego Cândido em sexto
Campeões
A classificação final extraoficial do Troféu SpeedMax aponta o paranaense Carlito Brito como campeão da categoria F-Truck, com 765 pontos. A vitória em Cascavel garantiu o vice-campeonato para o gaúcho Paulo César Seco, com 715 pontos, ao passo que o paranaense Bruno Mânica levou o troféu de terceiro para Curitiba.
Na categoria GT Truck o paranaense Ricardo Ançay obteve boa sequência de vitória no final da temporada e se sagrou campeão ao somar 495 pontos, ao passo que o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen Filho é o vice-campeão, com 440 pontos, enquanto que o gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio, ficou com o terceiro lugar, com 395 pontos.
Próxima temporada
A Fórmula Truck abre a temporada de 2026 no dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
