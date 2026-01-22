Cascavel e Paraná - A temporada 2026 da Fórmula Truck começa no próximo dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os próximos dias serão agitados para equipes e pilotos, que buscam estarem preparados para a primeira prova do ano.
A equipe paranaense Pátio 201 Truck Racing é uma das que estão pronto par a batalha de Interlagos. Nesta quarta-feira (21), conclui sua preparação, quando treinou em Cascavel. Foram à pista do Autódromo Zilmar Beux os pilotos Bruno Mânica, Tiago Mânica e Fábio Claudino, que disputarão a categoria F-Truck (motores com bomba injetora), e Peterson Agrodoviski, que disputará o Troféu SpeedMax na categoria F-Truck. Bruno e Tiago são de Curitiba; enquanto que Fábio e Peterson representarão Mandirituba, cidade da região Metropolitana de Curitiba.
Ao final do dia os quatro pilotos mostraram confiança para a etapa de abertura da temporada, destacando evolução dos caminhões Scania em relação ao ano passado e o novo, que está em desenvolvimento, apresentou excelente performance.
Tiago Mânica, que no ano passado se classificou em sétimo na categoria F-Truck no Campeonato Interestadual, quinto no Mercosul e nono Troféu SpeedMax, está confiante. “Este será o ano de nossa consolidação na categoria. A equipe está mais forte e faremos um grande campeonato”, acentua Tiago.
Bruno Mânica, que era estreante no ano passado, quando foi 12º no Campeonato Interestadual e mono troféu no Campeonato Mercosul. Ele diz que as perspectivas para a temporada são excelentes. “A equipe passou por uma reestruturação e contará também com o Fábio Claudino e o Peterson Agrodoviski. No ano passado éramos estreantes e nesta temporada será a hora de desfrutarmos de tudo que aprendemos em 2025”, frisa Bruno.
Fábio Claudino acentua que mesmo estreante no ano passado, foi nove vezes ao pódio entre as provas da categoria F-Truck e do Troféu SpeedMax. Ele se classificou em oitavo no Campeonato Interestadual e no Mercosul e no Troféu SpeedMax foi o 13º. “Foi um excelente ano de estreia e a temporada que começa no dia 1º em Interlagos será fantástica. Evoluímos a cada etapa e neste treino de Cascavel, constamos que melhoramos bastante em relação a prova de encerramento do campeonato do ano passado, também disputada aqui. Vamos para Interlagos muito confiantes”, frisa Fábio Claudino.
Estreante
Já Peterson Agrodoviski será o estreante do ano da 201 Truck Racing. No ano passado ele treinava em cada autódromo após as etapas. Peterson não conseguia esconder sua satisfação após os treinos de Cascavel, quando constatou que melhorou quase 10 segundos no Zilmar Beux em relação a seu treino de dezembro. “Claro que as mudanças feitas pelos técnicos depois de etapa de Cascavel do a no passado melhoraram o caminhão, mas eu também melhorei. Estou mais adaptado ao caminhão e conhecendo melhor a pista. A caminhão 252 fará bonito no Troféu SpeedMax nesta temporada, afirma Peterson.
