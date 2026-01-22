Cascavel e Paraná - A temporada 2026 da Fórmula Truck começa no próximo dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os próximos dias serão agitados para equipes e pilotos, que buscam estarem preparados para a primeira prova do ano.

A equipe paranaense Pátio 201 Truck Racing é uma das que estão pronto par a batalha de Interlagos. Nesta quarta-feira (21), conclui sua preparação, quando treinou em Cascavel. Foram à pista do Autódromo Zilmar Beux os pilotos Bruno Mânica, Tiago Mânica e Fábio Claudino, que disputarão a categoria F-Truck (motores com bomba injetora), e Peterson Agrodoviski, que disputará o Troféu SpeedMax na categoria F-Truck. Bruno e Tiago são de Curitiba; enquanto que Fábio e Peterson representarão Mandirituba, cidade da região Metropolitana de Curitiba.

Ao final do dia os quatro pilotos mostraram confiança para a etapa de abertura da temporada, destacando evolução dos caminhões Scania em relação ao ano passado e o novo, que está em desenvolvimento, apresentou excelente performance.

Tiago Mânica, que no ano passado se classificou em sétimo na categoria F-Truck no Campeonato Interestadual, quinto no Mercosul e nono Troféu SpeedMax, está confiante. “Este será o ano de nossa consolidação na categoria. A equipe está mais forte e faremos um grande campeonato”, acentua Tiago.