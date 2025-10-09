Londrina e Paraná - Em seus momentos decisivos, o Campeonato Paranaense Light de Kart realizou a 5ª e penúltima etapa no sábado (4), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Estado. A promoção e organização foram da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
Matheus Violin venceu a categoria F-4 Graduados, ganhando as duas baterias e somando 30 pontos na etapa. Lucas do Valle ficou em segundo, com 24 pontos, enquanto Gabriel Carrer conquistou a terceira colocação, com 20 pontos.
Na categoria F-4 Sênior, Gustavo Berti ficou com a primeira colocação ao somar 27 pontos — segundo lugar na primeira bateria e vitória na segunda. Jean Straparava foi o segundo, com 23 pontos, e Lucas do Valle o terceiro, com 22.
Já na categoria Cadete, a vitória foi de Felipe Camilo, que venceu as duas baterias e somou 30 pontos. Matheus de Marco garantiu a segunda colocação, com 24 pontos, e Otávio Owada foi o terceiro, com 20.
A 6ª e última etapa do campeonato está marcada para o dia 6 de dezembro, novamente no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina.
Resultados da 5ª etapa do Paranaense Light de Kart
Categoria F-4 Graduados
Pos. Piloto Pontos
1º) Matheus Violin 30
2º) Lucas do Valle 24
3º) Gabriel Carrer 20
4º) Maycon Arruda Gomes 16
5º) Natan Aceti 14
Categoria F-4 Sênior
1º) Gustavo Berti 27
2º) Jean Straparava 23
3º) Lucas do Valle 22
4º) André Toledo 18
5º) Maycon Arruda Gomes 13
6º) Jefferson Krombauer 13
7º) Lucas Mugnaine 8
8º) Natan Aceti 8
9º) Olívio Perin 5
10º) Fernando Setogute 0
Categoria Cadete
1º) Felipe Camilo 30
2º) Matheus de Marco 24
3º) Otávio Owada 20
4º) Otávio Rodrigues 16