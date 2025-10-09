Londrina e Paraná - Em seus momentos decisivos, o Campeonato Paranaense Light de Kart realizou a 5ª e penúltima etapa no sábado (4), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Estado. A promoção e organização foram da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).



Matheus Violin venceu a categoria F-4 Graduados, ganhando as duas baterias e somando 30 pontos na etapa. Lucas do Valle ficou em segundo, com 24 pontos, enquanto Gabriel Carrer conquistou a terceira colocação, com 20 pontos.



Na categoria F-4 Sênior, Gustavo Berti ficou com a primeira colocação ao somar 27 pontos — segundo lugar na primeira bateria e vitória na segunda. Jean Straparava foi o segundo, com 23 pontos, e Lucas do Valle o terceiro, com 22.



Já na categoria Cadete, a vitória foi de Felipe Camilo, que venceu as duas baterias e somou 30 pontos. Matheus de Marco garantiu a segunda colocação, com 24 pontos, e Otávio Owada foi o terceiro, com 20.