Paranaense Light de Kart entra no climade decisão com a 4ª etapa em Londrina

Londrina e Paraná - O Campeonato Paranaense Light de Kart entra na fase decisiva neste sábado (4), quando será disputada a 4ª e penúltima etapa no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. A final está marcada para o dia 6 de dezembro, também em Londrina.
A 4ª etapa terá provas nas categorias Mirim, Cadete, F-4 Sênior, F-4 Graduados, F-4 Júnior e F-4 Super Sênior. A promoção e organização serão da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
Depois de três etapas, os líderes do Paranaense Light de Kart são Fernando Setogute na categoria F-4 Sênior; Matheus Violin de Morais na F-4 Graduados; Davi Moreira B. P. Lima na F-4 Júnior; e Olívio Carlos Perin na categoria F-4 Super Sênior.
Classificação do Paranaense Light de Kart após 3 etapas
Categoria F-4 Sênior
Pos. Piloto Pontos
1º) Fernando Setogute 61
2º) Gustavo H. Garcia Berti 54
3º) Natan Aceti 47
4º) Edward Jefferson Krombauer 46
5º) Aldo Hiroshi Inoue Júnior 45
6º) Jean Pedro Straparava 42
7º) André de Toledo 40
8º) Fábio Marques Tomazi 19
9º) Rodrigo Augusto Modestro 16
10º) Maykon Arruda Gomes 15
11º) Flávio Trevisan Pamplona 12
12º) Fabiano Dias Donato 11
Rafael Griep 11
13º) Jamil Fonseca de Oliveira 7
Categoria F-4 Graduados
1º) Matheus Violin de Morais 85
2º) Gabriel Pena Carrer 63
3º) Natan Aceti 51
4º) Laercio A. Benazzi Júnior 50
5º) Thiago Dalan Ferreira 41
6º) Rafael Griep 18
7º) Pedro Henrique C. Busquim 14
8º) Maykon Arruda Gomes 6
9º) Lucas Pereira Morselli 4
Categoria F-4 Júnior
1º) Davi Moreira B. P. Lima 57
2º) Eloisa Rodrigues Chefer 42
3º) Miguel Ortiz Bernardo 33
4º) Miguel Kwiatkowski Dorce 30
5º) Lucas Luiz C. Ambrósio 24
6º) Pedro Henrique Rossi 20Categoria F-4 Super Sênior
1º) Olívio Carlos Perin 90
2º) Moacir Carrer 54
3º) Sérgio Shigueru Hayashi 48