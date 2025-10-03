Paranaense Light de Kart entra no climade decisão com a 4ª etapa em Londrina

Londrina e Paraná - O Campeonato Paranaense Light de Kart entra na fase decisiva neste sábado (4), quando será disputada a 4ª e penúltima etapa no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. A final está marcada para o dia 6 de dezembro, também em Londrina.



A 4ª etapa terá provas nas categorias Mirim, Cadete, F-4 Sênior, F-4 Graduados, F-4 Júnior e F-4 Super Sênior. A promoção e organização serão da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).



Depois de três etapas, os líderes do Paranaense Light de Kart são Fernando Setogute na categoria F-4 Sênior; Matheus Violin de Morais na F-4 Graduados; Davi Moreira B. P. Lima na F-4 Júnior; e Olívio Carlos Perin na categoria F-4 Super Sênior.