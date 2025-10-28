O londrinense Felipe Saraphim conquistou sábado o título de vice-campeão da categoria Novatos nas 12 Horas de Dubai KartDrome Endurance Championship. Ele integrou o trio que contou também o brasileiro Marcello Couto e o australiano Alexander Seymour. A competição contou com a participação de 36 equipes.
Felipe é filho do fotógrafo e promotor de provas Daniel Procópio e mora em Dubai, onde trabalha como copiloto da Emirates. Marcello Couto também mora em Dubai, enquanto que Alexander Seymour foi a Dubai especialmente para a competição.