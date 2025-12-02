Cascavel e Paraná - Cascavel terá uma semana de campeões. No próximo domingo (7), será realizada no Autódromo Zilmar Beux a etapa de encerramento da Fórmula Truck, que irá apontar os campeões de 2025 nas categorias GT Truck (motores eletrônicos), F-Truck (motores com bomba injetora) e Troféu SpeedMax, nas duas categorias.
Mas outros campeões serão conhecidos no fim de semana no Zilmar Beux. Como preliminares da Fórmula Truck, serão disputadas a 6ª e última etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo e a 4ª e última etapa do Campeonato Regional de Marcas e Pilotos de Cascavel. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).
Em cada etapa do Paranaense são realizadas quatro provas. Assim, para a definição dos campeões, cada competidor descartará os cinco piores resultados. Já no Regional, serão quatro descartes.
Com cinco etapas realizadas, a classificação do Paranaense de Marcas e Turismo tem Guilherme H. V. Morandini como líder da categoria Marcas; Michaela Gulin Peixoto, na Turismo; José Orleans Peixoto Júnior, na Fórmula Livre; e Christian Barlera na categoria MBR.
Já no Regional de Cascavel, os líderes são Aparecido Lima de Morais na categoria Classe 2; Akyu Myasava, na Classe Força Livre; Douglas Januário da Silva, na Classe Light; e Heverson Luiz Caus Bastos na categoria Classe 1.
Classificação do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo/Sem descartes
Categoria Marcas
Pos. Piloto Pontos
1º) Guilherme H. V. Morandini 318
2º) Odair dos Santos 132
3º) Paulo Velloso V. Marcondes 126
4º) Rafael Oliva Caliento 101
5º) Taylor Luiz Pilger Giacobbo 76
6º) Natan Sperafico/Guilherme Sperafico 50
7º) Plínio Ângelo Boin 48
8º) Cezar A.R.G. da Silva Martins/Davi Vianna Amaral Júnior 44
9º) Edson Massaro/Lourenzo Massaro 41
10º) Fábio Massaiti Tokunaga 38
11º) Gilson da Silva Araújo 25
12º) Leonardo B. Grochoski 24
13º) Ademar D´Agostini 19
13º) Matheus E. de O. Rossoni/Leandro de Liberais de Souza 19
14º) Jorge Stumpf Júnior/Adriano Reisdorfer 16
15º) Rodrigo da Silveira Maia 15
16º) Eduardo Bonamigo 12
16º) Igor Lemos 12
17º) Gustavo Myasava 9
18º) Rodrigo Portes 3
Emerson Luís Grochoski 3
Categoria Turismo
1º) Michaela Gulin Peixoto 333
2º) Douglas Januário da Silva 256
3º) Emerson Alberto Will 154
4º) Rafael Lupatini/Bernardo Barlera 102
5º) Christian Barlera 54
6º) Plínio Ângelo Boin 53
7º) Caio Henrique Botelho 24
Categoria Força Livre
1º) José Orleans Peixoto Júnior 168
2º) Walid Val/Walid Val Júnior 63
3º) Mauricio Cavali 3
Categoria MBR
1º) Christian Barlera 64
Classificação do Regional de Marcas e Pilotos de Cascavel/Sem descartes
Categoria Classe 2
1º) Aparecido Lima de Morais 253
2º) Lorenzo Massaro 174