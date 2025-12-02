Cascavel e Paraná - Cascavel terá uma semana de campeões. No próximo domingo (7), será realizada no Autódromo Zilmar Beux a etapa de encerramento da Fórmula Truck, que irá apontar os campeões de 2025 nas categorias GT Truck (motores eletrônicos), F-Truck (motores com bomba injetora) e Troféu SpeedMax, nas duas categorias.

Mas outros campeões serão conhecidos no fim de semana no Zilmar Beux. Como preliminares da Fórmula Truck, serão disputadas a 6ª e última etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo e a 4ª e última etapa do Campeonato Regional de Marcas e Pilotos de Cascavel. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Em cada etapa do Paranaense são realizadas quatro provas. Assim, para a definição dos campeões, cada competidor descartará os cinco piores resultados. Já no Regional, serão quatro descartes.

Com cinco etapas realizadas, a classificação do Paranaense de Marcas e Turismo tem Guilherme H. V. Morandini como líder da categoria Marcas; Michaela Gulin Peixoto, na Turismo; José Orleans Peixoto Júnior, na Fórmula Livre; e Christian Barlera na categoria MBR.

Já no Regional de Cascavel, os líderes são Aparecido Lima de Morais na categoria Classe 2; Akyu Myasava, na Classe Força Livre; Douglas Januário da Silva, na Classe Light; e Heverson Luiz Caus Bastos na categoria Classe 1.

Classificação do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo/Sem descartes

Categoria Marcas

Pos. Piloto Pontos

1º) Guilherme H. V. Morandini 318

2º) Odair dos Santos 132

3º) Paulo Velloso V. Marcondes 126

4º) Rafael Oliva Caliento 101

5º) Taylor Luiz Pilger Giacobbo 76

6º) Natan Sperafico/Guilherme Sperafico 50

7º) Plínio Ângelo Boin 48

8º) Cezar A.R.G. da Silva Martins/Davi Vianna Amaral Júnior 44

9º) Edson Massaro/Lourenzo Massaro 41

10º) Fábio Massaiti Tokunaga 38

11º) Gilson da Silva Araújo 25

12º) Leonardo B. Grochoski 24

13º) Ademar D´Agostini 19

13º) Matheus E. de O. Rossoni/Leandro de Liberais de Souza 19

14º) Jorge Stumpf Júnior/Adriano Reisdorfer 16