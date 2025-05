Paranaense de Marcas e Turismo tem etapa disputadíssima em Cascavel

Cascavel - Com duas das quatro provas realizadas à noite, foi disputada sábado (10), a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A promoção e organização foram do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Aparecido Morais comemora em casa a vitória na Classe 2 – Foto: Vanderley Soares

As quatro provas, que também valeram para o Campeonato Metropolitano de Cascavel, tiveram acirradas disputas e na soma das quatro, os vencedores da etapa foram Douglas Januário nas categorias Turismo e Light; Aparecido Morais, Classe 2; Akyu Myasava, na Força Livre; Rodolfo Ramirez, na Copa Vitz; e Odair dos Santos na categoria Marcas.

A 3ª etapa está marcada para os dias 19 e 20 de julho, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina.

Resultado da 2ª etapa do Paranaense de Marcas e Turismo

Categoria Turismo

Pos. Piloto Pontos

1º) Douglas Januário 72

2º) Michaela Peixoto 62

3º) Cristian Barlera 49

4º) Gilson Araújo 25

5º) Bernardo Barlera/Rafael Lupatini 1

Categoria Classe 2

1º) Aparecido Morais 102

2º) Odair dos Santos 76

3º) Guilherme Morandini 60

4º) Anderso Baggio 48

5º) Edson Massaro/Lorenzo Massaro 38

6º) Jaime Romeira 36

7º) Liliani Basques 35

8º) Rafael Deitos/Thiago Klein 29

9º) Gilson Araújo 18

10º) Rodrigo Romeira 0