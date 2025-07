Paranaense de Marcas e Turismo encerra a 1ª fase em Londrina

O Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo encerra a primeira fase em Londrina. A 3ª etapa da temporada será disputada neste sábado (19) e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no norte do Estado. A programão também inclui a 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Londrina, com promoção e organização do Automóvel Clube do Café e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Com duas etapas, Guilherme Morandini lidera a categoria Marcas no Campeonato Paranaense, enquanto que Douglas Januário da Silva está na primeira colocação da categoria Turismo.

Já no Metropolitano de Londrina, Marcelo Tizzot Miguel lidera a categoria Speed Fusca; Paulo Velloso Marcondes, a Marcas; Douglas Januário da Silva, a Turismo; André Luiz Jacob, a MBR2000; e Neno de Oliveira/Ademar Fedrigo, a categoria Speed Fusca A.

Classificação do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo após 2 etapas

Categoria Marcas

Pos. Piloto Pontos

1º) Guilherme Morandini 128

2º) Odair dos Santos 83

3º) Paulo Velloso Marcondes 79

4º) Edson Luiz Massaro/Lourenzo Massaro 41

5º) Gilson da Silva Araújo 25

6º) Rodrigo da Silveira Maia 15

Categoria Turismo

1º) Douglas Januário da Silva 159

2º) Michaela Gulin Peixoto 125

3º) Christian Barlera 54

4º) Emerson Alberto Will 47

Rafael Liandro Lupatini/Bernardo Cesário P. Barlera 47

5º) Plínio Ângelo Boin 29

Classificação do Metropolitano de Velocidade de Londrina após 2 etapas

Categoria Speed Fusca

1º) Marcelo Tizzot Miguel 157

2º) Cristyano Casagrande 131

3º) Marcos Roberto Romera 117

4º) Marcelo Rampazzo/Mauricio Lopes/Vinicius Hauss 73

5º) Enzo Brustello Ranieri 57

6º) Renan Procópio dos Santos 56

7º) Rodrigo Baldibia Gonçalves/Roberto Barreto de Almeida 51

Waldemir Hermes de Oliveira 51

9º) João Guilherme Val/Walid Val Júnior 50

10º) Roberto Rivelino S. Pereira 38

11º) Robson Massarutti de Paula 34

12º) Roberto César Bernini Ferro 31

13º) Luiz Fernando Badiz Berbel/Fernando Berbel Júnior 19