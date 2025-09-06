Paranaense de Kart terá as provas decisivas neste sábado

Cascavel e Paraná - A partir das 10h deste sábado (6), serão disputadas as provas finais da 61ª edição do Campeonato Paranaense de Kart, no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. Serão oito provas que irão apontar os campeões de 2025. O evento tem promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

O sol não apareceu em Cascavel na sexta-feira (5). Mesmo assim o dia de provas classificatórias teve dois períodos distintos. Com tempo nublado, as provas da manhã foram com pista seca e depois de duplas em cada categoria. Os vencedores e, portanto, pole position nas finais foram Rafael Vasco (Francisco Beltrão-PR), na categoria F-4 Graduados; Marcelo F. Fontoura (Curitiba-PR), na Sênior 125; Nicolas Gabriel Weiss (Fazenda Rio Grande-PR), na Cadete; e Igor Ohpis (Araucária-PR), na categoria Mirim.

À tarde, com chuva, brilharam e vão largar na pole position nas finais Orlando Vascelai Júnior (Cascavel-PR) na prova da F-4 Super Sênior/F-4 Super Sênior Master; Pedro G. B. Gouveia (Itaquiraí-MS), na F-4 Novatos/F-4 195; Caio Zorzetto (São Miguel do Iguaçu-PR), na F-4 Júnior; e Bruno Cesconetto (Cascavel-PR) na categoria F-4 Sênior.

Soma das provas classificatórias/Grid da Final

Categoria F-4 Graduados

Pos. Piloto Cidade/Estado Pontos

1º) Rafael Vasco Francisco Beltrão-PR 20

2º) Rafael Dietrich Cascavel-PR 17

3º) Antonio Delevati São Miguel do Oeste-SC 16

4º) Murilo Fiore Cascavel-PR 15

5º) Davi Osachuki São José do Cedro-SC 14

6º) Lucas Cartieri Santa Rita-PY 10

7º) Eduardo Acosta Cidade de Leste/PY 4

Categoria Sênior 125

1º) Marcelo F. Fontoura Curitiba-PR 20

2º) Joni Cassol Pires Cascavel-PR 17

3º) Aristeu Argenta Júnior Curitiba-PR 15

4º) Fábio Martins Cascavel-PR 11

Categoria Cadete

1º) Nicolas Gabriel Weiss Fazenda Rio Grande-PR 20

2º) Gabriel Kavalco Belo Horizonte-MG 19