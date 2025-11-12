Descubra os detalhes do Campeonato Brasileiro de Kartcross e os desafios enfrentados pelos pilotos, incluindo Carlos Henrique Santos - Foto: Divulgação
Descubra os detalhes do Campeonato Brasileiro de Kartcross e os desafios enfrentados pelos pilotos, incluindo Carlos Henrique Santos - Foto: Divulgação

O título do Campeonato Brasileiro de Kartcross, disputado sábado em Cuiabá (MT), é do paranaense Carlos Henrique Santos, o Kiko, de Novo Itacolomi.

Os toledanos tiveram problemas. Thiago Ferrari teve três motores quebrados nos treinos, teve problemas mecânicos em uma prova classificatória e repescagem não conseguiu a classificação para a Final.

Notícias Relacionadas

Problemas e Acidentes na Final

Já Ébano Pimenta (foto), se classificou em sexto para a Final, que reuniu os 50 melhores do campeonato, e estava em terceiro, quando se envolveu em um acidente e abandonou.

Assuntos