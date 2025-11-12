O título do Campeonato Brasileiro de Kartcross, disputado sábado em Cuiabá (MT), é do paranaense Carlos Henrique Santos, o Kiko, de Novo Itacolomi.
Os toledanos tiveram problemas. Thiago Ferrari teve três motores quebrados nos treinos, teve problemas mecânicos em uma prova classificatória e repescagem não conseguiu a classificação para a Final.
Problemas e Acidentes na Final
Já Ébano Pimenta (foto), se classificou em sexto para a Final, que reuniu os 50 melhores do campeonato, e estava em terceiro, quando se envolveu em um acidente e abandonou.