Paraná - O Paraná é um dos estados maiores reveladores de talentos do automobilismo e a sua base está no kartismo. Nesta temporada serão disputadas 10 competições na Terra das Araucárias. A principal delas será o Campeonato Paranaense, que está confirmado para Pato Branco, no Sudoeste do Estado, com programação e 4 a 6 de setembro, no Kartódromo Ayrton Senna.
Os campeonatos já oficializados para este não são o Paranaense, em Pato Branco; o Paranaense Light, em Londrina; o Pato-Branquense, em Pato Branco; Metropolitano de Curitiba, no Kart Park, em São José dos Pinhais; Metropolitano de Cascavel, Beltronense; em Francisco Beltrão; Copa Cidade de Foz do Iguaçu, Copa Rolândia; Copa Osternack, em Pinhais, região Metropolitana de Curitiba; e Copa União, em Campo Mourão.
Competições e Calendário
A maioria das competições ainda estão com calendários em ajustes. Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) explica que está fazendo reuniões com os clubes para ajustar as datas com as competições nacionais e as estaduais, como o Paranaense Light. Mas o Metropolitano de Curitiba será disputado em 7 de fevereiro, 28 de março e 23 de maio. O Metropolitano de Cascavel será em 13 de março, 9 de maio e 4 de julho. Cascavel também terá uma prova de Longa Duração no dia 7 de novembro, disputada em quatro baterias. “Assim que definirmos novas datas, divulgaremos. Certo mesmo é que teremos competições para todos os kartistas do Estado, seja aqueles que competem só em suas cidades até aqueles que irão para as nacionais, como o Brasileiro e a Copa Brasil”, salienta Rubens Gatti.