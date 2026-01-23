Paraná - O Paraná é um dos estados maiores reveladores de talentos do automobilismo e a sua base está no kartismo. Nesta temporada serão disputadas 10 competições na Terra das Araucárias. A principal delas será o Campeonato Paranaense, que está confirmado para Pato Branco, no Sudoeste do Estado, com programação e 4 a 6 de setembro, no Kartódromo Ayrton Senna.

Os campeonatos já oficializados para este não são o Paranaense, em Pato Branco; o Paranaense Light, em Londrina; o Pato-Branquense, em Pato Branco; Metropolitano de Curitiba, no Kart Park, em São José dos Pinhais; Metropolitano de Cascavel, Beltronense; em Francisco Beltrão; Copa Cidade de Foz do Iguaçu, Copa Rolândia; Copa Osternack, em Pinhais, região Metropolitana de Curitiba; e Copa União, em Campo Mourão.