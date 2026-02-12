Paraná - O calendário esportivo do Paraná ganha em 2026, uma prova inédita de rali que promete reunir os principais nomes da modalidade nas motos, carros e UTVs. Entre 9 e 11 de julho, o estado sediará o Sertões Series Paraná, etapa de abertura do Sertões Series e também válido pelo Brasileiro de Rali Raid CBA/CBM.

Ao longo dos três dias de competição, pilotos e navegadores terão pela frente percursos desafiadores que exigirão técnica, resistência e eficiência na navegação, testando homens e máquinas. A região do estado escolhida para sediar o Sertões Series PR e os detalhes do roteiro e da programação serão anunciados em breve.

Sertões Series: Expansão e Preparação

O Series é um campeonato promovido pela Dunas, organizadora do Sertões Petrobras, o maior rali das Américas (22 a 30 de agosto), e contará este ano com três eventos – o Sertões Series São Paulo concluirá a temporada e premiará os campeões, de 30 outubro a 1º de novembro.