Paraná - O calendário esportivo do Paraná ganha em 2026, uma prova inédita de rali que promete reunir os principais nomes da modalidade nas motos, carros e UTVs. Entre 9 e 11 de julho, o estado sediará o Sertões Series Paraná, etapa de abertura do Sertões Series e também válido pelo Brasileiro de Rali Raid CBA/CBM.
Ao longo dos três dias de competição, pilotos e navegadores terão pela frente percursos desafiadores que exigirão técnica, resistência e eficiência na navegação, testando homens e máquinas. A região do estado escolhida para sediar o Sertões Series PR e os detalhes do roteiro e da programação serão anunciados em breve.
Sertões Series: Expansão e Preparação
O Series é um campeonato promovido pela Dunas, organizadora do Sertões Petrobras, o maior rali das Américas (22 a 30 de agosto), e contará este ano com três eventos – o Sertões Series São Paulo concluirá a temporada e premiará os campeões, de 30 outubro a 1º de novembro.
Por anteceder o Sertões Petrobras, o Series Paraná servirá também como último aquecimento e preparação, o que favorece a presença de um grid ainda mais forte.
“A escolha por três provas em 2026 partiu do desejo dos próprios competidores diante da experiência que tiveram na edição passada do Series. Por sua posição no calendário, o Series Paraná servirá ainda como última preparação para o Sertões Petrobras. Estamos trabalhando de forma intensa para atender às expectativas dos pilotos e navegadores e proporcionar disputas emocionantes e com segurança”, destaca Edgar Fabre, diretor técnico Sertões Series.