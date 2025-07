Pai e filho forma dupla no Rali dos Sertões

No próximo dia 27 começa o maior rali do Brasil, o Sertões! Uma prova icônica no calendário nacional de automobilismo e que atravessa diversos estados com a disputa da modalidade em cross country (longa duração e percurso totalmente em trilhas e estradas de terra). O Rio Grande do Sul terá a dupla de Novo Hamburgo, José Carlos Schorr (pai) e José Carlos Bondan Schorr (filho), competindo na categoria Stock, a bordo de uma Mitsubishi L200 Triton. Esta será a terceira vez que eles estarão competindo juntos no Rali dos Sertões, tendo sido quarto colocados na edição de 2023 e terceiro em 2024.