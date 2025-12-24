Paraná - A piloto curitibana Michaela Gulin Peixoto, da equipe Sussego Motorsport, que conta com o apoio da OMNI Informática, G. Haimenis Engenharia, RJC Global, Dopamina Fitness, UniOpet e Carbonos do Brasil, obteve bons resultados na 6ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo 2025, realizada no dia 7 deste mês, em Cascavel. Com uma vitória e dois segundos lugares, Michaela Peixoto se consagrou a primeira mulher campeã da categoria Turismo, com uma performance digna da importante conquista, mostrando que veio para fazer história no automobilismo. Já o seu pai, José Orleans Peixoto Júnior, com uma vitória e um segundo lugar, foi campeão da categoria Força Livre.
A piloto Michaela Gulin Peixoto, a bordo do Gol nº 73, começou a temporada 2025 com tudo no Paranaense de Marcas e Turismo, obtendo dois segundos e dois terceiros lugares na primeira etapa, realizada no mês de março, em Londrina. Foi para a segunda etapa, em Cascavel, no mês de maio, onde conquistou três segundos lugares e a primeira vitória na categoria Turismo. Na terceira etapa, novamente em Londrina, no mês de julho, Michaela Peixoto venceu mais uma prova e ainda fez um segundo, terceiro e quarto lugares. Com seu desempenho melhorando a cada prova, Michaela voltou a Cascavel na quarta etapa, em outubro, e mais uma vez fez bonito, com duas vitórias e dois segundos lugares, assumindo a liderança da categoria. Na quinta etapa, no início de novembro, em Londrina, obteve seu melhor resultado, com três vitórias e um segundo lugar, disparando na liderança da Turismo. E na sexta etapa, no mês de dezembro, em Cascavel, bastou um segundo lugar e uma vitória para Michaela Gulin Peixoto conquistar o inédito título da categoria Turismo.
José Orleans Peixoto Júnior, pai de Michaela, também competiu no Paranaense de Marcas e Turismo 2025, na categoria Força Livre, pilotando um Opala nº 44, com o qual conquistou mais um título para o seu currículo. Disputada em três etapas, com quatro provas cada, Peixoto Júnior iniciou com a pole position e quatro primeiros lugares na primeira etapa, realizada em Cascavel, no início de outubro. Foi para a segunda etapa, em Londrina, no mês de novembro, e mais uma vez marcou a pole position e venceu as quatro provas da Força Livre. E na última etapa, para cumprir tabela, Peixoto Júnior precisou apenas de uma vitória e um segundo lugar para levantar o título de campeão da Força Livre 2025.
Classificação Final
Somados os pontos das seis etapas e 24 provas disputadas, mais os cinco descartes regulamentares, a classificação final da categoria Turismo 2025 foi a seguinte: 1º) Michaela Gulin Peixoto, com 335 pontos; 2º) Douglas Januário da Silva, 256; 3º) Emerson Alberto Will, 154; 4º) Bernardo Barlera, 160; 5º) Christian Barlera, 111; e 6º) Rafael Lupatini, com 102 pontos.
Somados os pontos das seis etapas e 24 provas disputadas, mais os cinco descartes regulamentares, a classificação final da categoria Força Livre 2025 foi a seguinte: 1º) José Orleans Peixoto Júnior, com 201 pontos; 2º) Walid Val/Walid Val Jr., 63; e 3º) Maurício Cavali, com 3 pontos ganhos.