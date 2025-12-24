Paraná - A piloto curitibana Michaela Gulin Peixoto, da equipe Sussego Motorsport, que conta com o apoio da OMNI Informática, G. Haimenis Engenharia, RJC Global, Dopamina Fitness, UniOpet e Carbonos do Brasil, obteve bons resultados na 6ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo 2025, realizada no dia 7 deste mês, em Cascavel. Com uma vitória e dois segundos lugares, Michaela Peixoto se consagrou a primeira mulher campeã da categoria Turismo, com uma performance digna da importante conquista, mostrando que veio para fazer história no automobilismo. Já o seu pai, José Orleans Peixoto Júnior, com uma vitória e um segundo lugar, foi campeão da categoria Força Livre.

Michaela Gulin Peixoto coloca seu nome na história do automobilismo paranaense ao ser campeã da categoria Turismo em 2025 -Foto: Divulgação

A piloto Michaela Gulin Peixoto, a bordo do Gol nº 73, começou a temporada 2025 com tudo no Paranaense de Marcas e Turismo, obtendo dois segundos e dois terceiros lugares na primeira etapa, realizada no mês de março, em Londrina. Foi para a segunda etapa, em Cascavel, no mês de maio, onde conquistou três segundos lugares e a primeira vitória na categoria Turismo. Na terceira etapa, novamente em Londrina, no mês de julho, Michaela Peixoto venceu mais uma prova e ainda fez um segundo, terceiro e quarto lugares. Com seu desempenho melhorando a cada prova, Michaela voltou a Cascavel na quarta etapa, em outubro, e mais uma vez fez bonito, com duas vitórias e dois segundos lugares, assumindo a liderança da categoria. Na quinta etapa, no início de novembro, em Londrina, obteve seu melhor resultado, com três vitórias e um segundo lugar, disparando na liderança da Turismo. E na sexta etapa, no mês de dezembro, em Cascavel, bastou um segundo lugar e uma vitória para Michaela Gulin Peixoto conquistar o inédito título da categoria Turismo.