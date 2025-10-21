Autódromo

Cascavel de Ouro terá ingressos a partir de R$ 20

São Paulo - A 39ª Cascavel de Ouro, que será realizada no dia 1º de novembro no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Em sua segunda edição noturna e com grid completo de mais de 50 carros, a prova reunirá representantes de diversas categorias do automobilismo nacional, oferecendo ao público uma experiência única de velocidade, emoção […]