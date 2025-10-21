São Paulo - Em um fim de semana em que precisou superar problemas de saúde, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca Cola/Monster Energy/Pier Brasil) mostrou consistência e maturidade e foi um dos principais nomes da 9ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, realizada na V11 Arena Kart, em Arujá (SP).
Enfrentando forte infecção alimentar, Pagliaro competiu com sucesso nas duas categorias que disputa regularmente desde o início da temporada. Ele venceu a categoria F-4 Sprinter e foi o segundo colocado na Sprinter, depois de também ter largado na pole position.