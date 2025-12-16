Final de semana histórico: Dudu Pagliaro é campeão na categoria F-4 Sprinter e vice na Copa São Paulo Light de Kart - Foto: Divulgação
São Paulo - Em um fim de semana histórico em sua carreira, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) repetiu o desempenho mostrado no último Campeonato Brasileiro e saiu do Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, com bons motivos para comemorar. Sagrou-se campeão da categoria F-4 Sprinter e garantiu o vice-campeonato na Sprinter na Copa São Paulo Light de Kart.

