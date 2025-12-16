São Paulo - Em um fim de semana histórico em sua carreira, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) repetiu o desempenho mostrado no último Campeonato Brasileiro e saiu do Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, com bons motivos para comemorar. Sagrou-se campeão da categoria F-4 Sprinter e garantiu o vice-campeonato na Sprinter na Copa São Paulo Light de Kart.
Pagliaro fecha temporada com títulos
Pollone luta pelo título da Copa São Paulo
São Paulo - Depois de disputar seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart no final de novembro, o paulista Guilherme Pollone (Forma Turismo/Solofix) está pronto para mais um desafio. Ele disputa o título da categoria Cadete na Copa São Paulo de Kart neste sábado, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Terceiro colocado, a nove pontos […]
Stock Car tem decisão caseira
São Paulo - O duelo caseiro travado pelos pilotos da Eurofarma RC vai determinar quem será o campeão da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series. No primeiro ano da geração de carros SUVs, a Stock verá a decisão do título entre os colegas do time, Felipe Fraga e Gaetano Di Mauro, neste domingo […]
TCR Brasil tem “duelo de gerações”
São Paulo - A terceira temporada do TCR Brasil terá seu apogeu de hoje a domingo com a disputa da Super Final, no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. O campeonato brasileiro do conceito de competições em carros de turismo que é um sucesso em todo o mundo terá um grande duelo […]
Notas Bandeirada
Turismo Nacional volta a Interlagos
São Paulo - Depois de sete meses, sete etapas e 35 corridas realizadas, a temporada 2025 da Turismo Nacional terá seu desfecho nesta sexta-feira e sábado com a disputa da última etapa do nono calendário de uma trajetória iniciada em 2017. Será em Interlagos a definição dos campeões Overall A, Overall B, Overall Rookie e […]
Conci está satisfeito com o título de vice-campeão na Fórmula Truck
São Paulo - O paranaense Carlos “Duda” Conci está satisfeito com o título de vice-campeão da categoria Fórmula Truck (motores com bomba injetora) na Fórmula Truck. Ele finalizou o campeonato com 880 pontos, enquanto que o gaúcho Diego Collet foi o campeão com 990 pontos. Destaque para o Vice-Campeonato de Carlos “Duda” Conci Duda destaca […]