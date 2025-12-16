Bandeirada

Pollone luta pelo título da Copa São Paulo

São Paulo - Depois de disputar seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart no final de novembro, o paulista Guilherme Pollone (Forma Turismo/Solofix) está pronto para mais um desafio. Ele disputa o título da categoria Cadete na Copa São Paulo de Kart neste sábado, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Terceiro colocado, a nove pontos […]