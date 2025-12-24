São Paulo - Depois de disputar uma temporada regular repleta de títulos, vitórias e ótimos resultados, Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) fez, no último sábado (20), sua estreia na mais famosa prova de endurance do kartismo brasileiro. No Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), ele disputou a 27ª edição das 500 Milhas Granja Viana, corrida com 12 horas e 696 voltas de duração, dividindo a pilotagem do kart 102 com Alan Synthes, Gabriel Fernandes e Gabriel Koenigkan. Eles receberam a bandeirada na sexta colocação, entre os 62 karts inscritos.

