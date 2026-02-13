Brasil - Em 2025 Dudu Pagliaro (Pizza Crek/Coca-Cola/Monster Energy/Motul/Pier Brasil) cumpriu um intenso calendário que previa sua participação nas principais competições do kartismo no Brasil.

Ao longo da temporada, o piloto paulista disputou a Copa Brasil em Sergipe, o Campeonato Brasileiro e a Copa Beto Carrero em Santa Catarina, e a Copa São Paulo Light e a V11 Cup em São Paulo.

O empenho e a dedicação de Dudu Pagliaro renderam títulos na Copa São Paulo Light e na V11 Cup, além de ótimos desempenhos que o levaram a conquistar pole positions e vitórias em todas as competições que disputou.

O fechamento da temporada, porém, mostrou que não foram apenas os três títulos as marcas mais importantes conquistadas por Dudu Pagliaro. Um recente levantamento estatístico colocou Dudu Pagliaro no topo de duas tabelas extremamente significativas.

Na primeira, entre 213 pilotos, Pagliaro foi o piloto com o maior número de pole positions conquistadas em 2025, um total de 15 vezes em que ele foi o mais rápido em tomadas de tempo.

E na segunda, agora entre 257 competidores, ele aparece como o maior vencedor do kartismo brasileiro em provas em 2025, com um total de 36 vitórias. “São números que eu, naturalmente, tinha um certo conhecimento por se tratar da minha carreira”, revelou Dudu Pagliaro. “Mas eu não sabia dessa condição de ter sido o piloto com o maior número de poles e vitórias no kartismo brasileiro na temporada. Fiquei impressionado, feliz e muito agradecido a todos que estiveram comigo nessa caminhada: meus patrocinadores, minha família e as equipes DK Racing e Evolution, que me acompanharam ao longo deste ano fantástico”, completou.