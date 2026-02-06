São Paulo - Aos 14 anos, Otto Machado dá mais um passo importante em sua carreira. Sábado, ele estreia na categoria Sprinter 2T da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, defendendo a equipe A8 Racing. Natural de Blumenau (SC), o jovem piloto chega motivado para a abertura do campeonato após mostrar rápida evolução nas pistas ao longo de 2025, com pole positions e presenças frequentes no pódio da F-4 Júnior.
Otto Machado acelera em Interlagos
Quebra de um pistão tirá pódio de Edivan Monteiro na Fórmula Truck
São Paulo - A quebra de um pistão do motor do Mercedes-Benz 970 tirou o cascavelense Edivan Monteiro do pódio na etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Apesar de ter andado pouco nos treinos da sexta-feira, Edivan fez um bom treino classificatório, quando […]
Irmãos Busato encaram 2ª etapa do WSK
São Paulo - Os irmãos paranaenses Rafael Busato e Guilherme Busato (Shift Car/7Place Veículos/Equipe: CRG Racing/Telemetrista: José Brito) voltam à pista neste fim de semana para mais um importante compromisso internacional no kartismo. A dupla disputa a 2ª etapa do WSK Super Master Series 2026, uma das competições mais tradicionais e competitivas do calendário mundial, […]
Novo Velopark será inaugurado
São Paulo - Um festival automotivo repleto de atrações marcará sábado (7), a inauguração oficial do Autódromo FuelTech Velopark, localizado em Nova Santa Rita (RS). Momento mais aguardado pelos fãs, a programação vai transcorrer do pôr do sol à meia-noite, com a exposição de mais de 1.000 carros antigos e customizados, shows de drift, manobras […]
Ramiris Fontanella e Daril Amaral são vitoriosos no Troféu SpeedMax
São Paulo - A prova do Troféu SpeedMax encerrou a programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também disputada com a chuva, as vitórias foram do catarinense Ramiris Fontanella, na categoria GT Truck (motores eletrônico) e do paulista Daril Amaral na categoria […]
Drugovich tem o melhor desempenho
São Paulo - O brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) teve sábado (1º) o seu melhor desempenho em sua temporada de estreia da Fórmula E, quando disputou a 3ª etapa em Miami, nos EUA. Ele colocou o carro da Andretti na segunda posição do grid de largada, assumiu a liderança antes de completar a primeira volta […]
Cerapió consagra campeões
São Paulo - A 39ª edição do Rali de Regularidade Cerapió terminou sexta-feira (30), em Teresina (PI), com a festa da chegada na Arena Praia de Verão. Os vencedores foram Misael Amariz (PE), na categoria Elite; Alex Nunes Azevedo Nunes (MG), na Graduados; Charleu Spricigo (RS), na Over 35; Cristiano Silva/Wesley Antunes de Macedo (SP/PI), […]