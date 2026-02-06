São Paulo - Aos 14 anos, Otto Machado dá mais um passo importante em sua carreira. Sábado, ele estreia na categoria Sprinter 2T da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, defendendo a equipe A8 Racing. Natural de Blumenau (SC), o jovem piloto chega motivado para a abertura do campeonato após mostrar rápida evolução nas pistas ao longo de 2025, com pole positions e presenças frequentes no pódio da F-4 Júnior.