A 5ª e última etapa da Copa Beto Carrero de Kart será disputada de 23 a 25 deste mês, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. A competição já conta com oito cascavelenses confirmados. Luciano Delgado Conceição, Maurício Zafarri e Marcos Fernandes disputarão a categoria F-4 Sênior; Joelson Alves, a F-4 Super Sênior; Alexander Rafael Montiel, a F-4 Júnior; Bernardo Motter, a Ok Júnior 2 Tempos; Charles Uscocovich, Cadete; e Pietro Sorbara a categoria Mini 2 Tempos.
A Copa Beto Carrero serve para que os pilotos e equipe se preparem para o 60º Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado no kartódromo catarinense no próximo mês. Será uma das últimas oportunidades para testar o equipamento em ritmo de competição.