Não perca o festival automotivo no Autódromo FuelTech Velopark, com mais de 1.000 carros e atrações incríveis - Foto: Divulgação
Brasil e Rio Grande do Sul - Um festival automotivo repleto de atrações marcará sábado (7), a inauguração oficial do Autódromo FuelTech Velopark, localizado em Nova Santa Rita (RS). Momento mais aguardado pelos fãs, a programação vai transcorrer do pôr do sol à meia-noite, com a exposição de mais de 1.000 carros antigos e customizados, shows de drift, manobras radicais, música e a participação de diversas celebridades do mundo automotivo.

