Brasil e Rio Grande do Sul - Um festival automotivo repleto de atrações marcará sábado (7), a inauguração oficial do Autódromo FuelTech Velopark, localizado em Nova Santa Rita (RS). Momento mais aguardado pelos fãs, a programação vai transcorrer do pôr do sol à meia-noite, com a exposição de mais de 1.000 carros antigos e customizados, shows de drift, manobras radicais, música e a participação de diversas celebridades do mundo automotivo.
BANDEIRADA
Novo Velopark será inaugurado
BANDEIRADA
Cerapió consagra campeões
Brasil e Rio Grande do Sul - A 39ª edição do Rali de Regularidade Cerapió terminou sexta-feira (30), em Teresina (PI), com a festa da chegada na Arena Praia de Verão. Os vencedores foram Misael Amariz (PE), na categoria Elite; Alex Nunes Azevedo Nunes (MG), na Graduados; Charleu Spricigo (RS), na Over 35; Cristiano Silva/Wesley […]
BANDEIRADA
Chuva interfere e prova da categoria F-Truck é disputada com Pace Truck
Brasil e Rio Grande do Sul - A chuva foi protagonista no Autódromo de Interlagos e interferiu na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo (1º), em São Paulo. A forte chuva que caiu instantes antes da formação do grid fez com que toda a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) fosse realizada […]
BANDEIRADA
Edu de Paula vence a abertura do MBR
Brasil e Rio Grande do Sul - Interlagos viveu um domingo diferente. Mais longo, mais intenso, mais estratégico. Na abertura da temporada 2026 do Campeonato MBR – Marcas Brasil Racing, Edu de Paula venceu o primeiro Endurance da história da categoria, a bordo do VW Polo #222 da Duraline Racing, após duas horas de corrida […]
BANDEIRADA
Gabriel Garcia é 2º no Race Kart Sport
Brasil e Rio Grande do Sul - Destaque em 2025, quando fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de Kart, Gabriel Garcia (Webviewer/Disbauto) abriu sua nova temporada domingo (1º), vivendo um novo momento em sua carreira. Depois de competir com um chassi Praga de fabricação nacional na categoria F-4 Novatos, o piloto evoluiu para a versão […]
BANDEIRADA
Fórmula Truck começa com a vitória do paranaense Joãozinho Santa Helena
Brasil e Rio Grande do Sul - O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi quem melhor aproveitou as condições de pista molhada do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e venceu a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo. Pilotando um DAF, […]
BANDEIRADA
Metropolitano no próximo sábado
Brasil e Rio Grande do Sul - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense neste ano. A etapa de abertura será disputada no próximo sábado (7), no o Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O certame será em três etapas e as duas próximas […]