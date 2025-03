Nova Prata abre o Gaúcho de Rali

Começa nesta sexta-feira (7), a programação do Rali Nova Prata, primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade em 2025. A cidade de Nova Prata, na serra gaúcha, receberá competidores de diversas regiões do Estado e até mesmo de estados vizinhos, como Santa Catarina e Paraná.

A expectativa é de bom grid para o evento. A programação começa nesta sexta com o reconhecimento das especiais (trechos cronometrados em estradas de terra no interior do município), treino livre em pista especialmente montada para tal junto ao Veloprata a partir das 16h, além da largada promocional, que é o evento de apresentação dos competidores ao público, na Praça da Bandeira, centro da cidade, a partir das 19h30.

Neste sábado, a corrida começa às 12h. O público terá acesso gratuito a toda a programação. O acesso às especiais, no entanto, deverá ser feito ao menos 1h30 antes da largada do primeiro carro de competição.