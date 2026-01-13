Os quatro pilotos da equipe Monster Energy HRC Honda superaram ontem a oitava etapa do Rali Dakar 2026. O dia apresentou o trecho cronometrado mais longo da prova, com 483 quilômetros da região de Wadi ad-Dawasir, na Arábia Saudita. Vice-líder da classificação geral no começo do dia, o norte-americano Ricky Brabec encarou a etapa com uma estratégia clara planejada para os primeiros dias da semana decisiva. Após ser o décimo a largar, ele se beneficiou das referências deixadas pelos pilotos à frente, um aspecto que trouxe vantagem – como mostram seus melhores tempos em vários controles de passagem. A um certo ponto, ele chegou a abrir mais de dois minutos para o australiano Daniel Sanders em meio ao forte vento que trazia uma dificuldade extra. Contudo, o argentino Luciano Benavides se beneficiou dos bônus de tempo por abrir a especial para vencer a etapa, e Brabec ficou com a terceira posição, a cinco minutos do rival. A mudança nas posições deixou o norte-americano agora em terceiro, a 4min47 do novo líder Benavides.