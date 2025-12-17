Brasil - No último sábado (13), no tradicional Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, o goiano Fausto Filho (Friboi/New Racing) fechou uma inesquecível temporada regular de competições no kartismo. Disputando a 10ª e última etapa da Copa São Paulo Light, o jovem piloto foi o principal destaque na Shifter Graduados, a mais rápida do kartismo brasileiro, com duas vitórias, e encerrou o campeonato com a 3ª posição na tabela de classificação.

Nome oficial

A Audi AG anuncia o nome oficial de sua equipe que disputará a principal competição do automobilismo global a partir de 2026: Audi Revolut F1 Team. O anúncio foi acompanhado da revelação do novo logotipo da marca das quatro argolas na F1. O lançamento global acontecerá em Berlim, na Alemanha, no dia 20 de janeiro de 2026. O novo nome e logotipo unem a Audi Formula 1 e a Revolut, líder global em tecnologia financeira, após a confirmação da parceria em julho de 2025.

Fórmula 4

A quarta temporada da história da Fórmula 4 Brasil foi encerrada domingo (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A sexta e derradeira etapa de 2025 foi concluída com a realização de duas corridas, que tiveram vitórias de Pedro Lins (Starrett Bassani F4) e Alceu Feldmann Neto (Cavaleiro Sports). Murilo Rocha (TMG Racing) teve a chance de comemorar o vice-campeonato, em ano vencido pelo gaúcho Heitor Dall’Agnol, também representante da equipe de Americana (SP).