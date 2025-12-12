Guilherme Pollone

Depois de disputar seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart no final de novembro, o paulista Guilherme Pollone (Forma Turismo/Solofix) está pronto para mais um desafio. No Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, ele disputa a rodada tripla decisiva da Copa São Paulo Light neste sábado (13). Terceiro colocado na Cadete – a 9 pontos do líder após a aplicação dos descartes regulamentes –, ele é um dos candidatos ao título em uma das categorias mais equilibradas do kartismo nacional após iniciar sua carreira no ano passado.

Wellington Cirino

A temporada da Copa Truck terminou no último domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas todos os burburinhos do fim de semana no circuito paulista estavam relacionados ao paranaense Wellington Cirino. Ele anunciou que esta de volta a equipe Mercedes-Benz, depois de três temporadas defendendo a Iveco. A volta de Cirino foi uma exigência da montadora de caminhões, que quer voltar novamente comemorar títulos. O piloto nada fala, mas os “corneteiros de plantão”, afirmam que Cirino será o competidor mais bem pago da categoria.