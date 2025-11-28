Dois pilotos

O grid da etapa final do MBR (Marcas Brasil Racing) — que será realizada neste fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR) — ganha mais dois reforços. Amauri Lisboa Júnior (Juca Lisboa) e Rafael Caliento estreiam na modalidade trazendo trajetórias distintas, objetivos claros e a intenção de iniciar um novo ciclo no campeonato. Veterano no automobilismo, o curitibano Juca Lisboa compete na MBR2000 B, pela equipe Sermann Racing, com o VW Polo #61, número que carrega uma história pessoal.

Enquanto Lisboa adiciona experiência ao grid, Rafael Caliento representa o outro extremo: um piloto recém-chegado às competições, embalado pelo título do Campeonato Metropolitano de Londrina, conquistado no ano de estreia. Seu objetivo em Londrina é direto: “Vou participar dessa etapa para conhecer o carro, porque futuramente pretendo andar no Campeonato MBR, em 2027, provavelmente”, explica.