Dois pilotos
O grid da etapa final do MBR (Marcas Brasil Racing) — que será realizada neste fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR) — ganha mais dois reforços. Amauri Lisboa Júnior (Juca Lisboa) e Rafael Caliento estreiam na modalidade trazendo trajetórias distintas, objetivos claros e a intenção de iniciar um novo ciclo no campeonato. Veterano no automobilismo, o curitibano Juca Lisboa compete na MBR2000 B, pela equipe Sermann Racing, com o VW Polo #61, número que carrega uma história pessoal.
Enquanto Lisboa adiciona experiência ao grid, Rafael Caliento representa o outro extremo: um piloto recém-chegado às competições, embalado pelo título do Campeonato Metropolitano de Londrina, conquistado no ano de estreia. Seu objetivo em Londrina é direto: “Vou participar dessa etapa para conhecer o carro, porque futuramente pretendo andar no Campeonato MBR, em 2027, provavelmente”, explica.
Bonadiman
O capixaba João Paulo Bonadiman foi um dos grandes destaques da categoria OK-N Júnior no Grupo 1 do 60º Campeonato Brasileiro de Kart, encerrado sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). Ele largou em 13º lugar e reagiu com determinação nas disputas de grupos. Com a soma dos resultados das três baterias classificatórias, garantiu a 14ª vaga na Super Classificatória, em que terminou na 7ª posição, assegurando o 10º lugar no grid da corrida decisiva.