Estatísticas

Brasil - As estatísticas do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart, que teve as provas finais sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, apontaram São Paulo, com maior número de participantes. Foram 81 paulistas na pista. Em segundo Santa Catarina, com 63; e o Paraná ocupa a terceira colocação com 45. Depois aparecem com destaque Brasília (13 pilotos), Maranhão (11), Rio de Janeiro e Goiás (9), Rio Grande do Norte (8) e Espírito Santo (6 pilotos.

Importados

Ao analisar as estatísticas do Brasileiro de Kart, o que chama a atenção é o grande número de participantes importados. Santa Catarina aparece em primeiro lugar na lista, com muitos dos seus campeões sendo de outros estados, como do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.