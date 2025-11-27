Estatísticas
Brasil - As estatísticas do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart, que teve as provas finais sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, apontaram São Paulo, com maior número de participantes. Foram 81 paulistas na pista. Em segundo Santa Catarina, com 63; e o Paraná ocupa a terceira colocação com 45. Depois aparecem com destaque Brasília (13 pilotos), Maranhão (11), Rio de Janeiro e Goiás (9), Rio Grande do Norte (8) e Espírito Santo (6 pilotos.
Importados
Ao analisar as estatísticas do Brasileiro de Kart, o que chama a atenção é o grande número de participantes importados. Santa Catarina aparece em primeiro lugar na lista, com muitos dos seus campeões sendo de outros estados, como do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Final do MBR
O Campeonato MBR (Marcas Brasil Racing) chega ao seu momento mais aguardado: a grande final da temporada 2025. De amanhã a domingo, o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), recebe novamente o encerramento do campeonato, onde serão conhecidos os novos campeões das categorias MBR 1.6 — nas classes Super e Elite — e MBR 2000 — dividida em A, B e Sênior.