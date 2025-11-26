Bernardo Motter

Brasil - Ontem (25) divulguei que o cascavelense Bernardo Motter tinha se classificado em 18º na categoria Ok-N Júnior no Grupo 1 do Brasileiro de Kart, encerrada sábado no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). Com a atualização da classificação do campeonato, Bernardo Motter ganhou quatro posições com desclassificação de competidores que tinham terminando à sua frente e assim ele se classificou em 14º.

Avaliação

Bernardo Motter avaliou como boa sua participação no Brasileiro de Kart, afirmando que só não foi melhor porque não pode fazer o treino classificatório e largou no fim do grid. Ele explica que quando saiu do parque fechado para ir para a pista, o também paranaense Guilherme Moleiro ficou sem freio e lhe acertou em cheio. Os dois ficaram fora da tomada de tempos. “O acidente foi coisa de corrida, mas foi uma pena porque fiz boas corridas, brigando o tempo todo. Nos treinos estive sempre entre os cinco primeiros. Poderia ter terminando no Top 10 e com um pouco de sorte no pódio”, frisa Bernardo.