Copa Brasil

Brasil - Durante as finais do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart, sábado, no Beto Carrero, em Penha (SC), o CNK (Comissão Nacional de Kart), órgão da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou que a Copa Brasil do próximo anos será disputada em Imperatriz, no Maranhão. A pista já recebeu a competição em 2011.

Brasileiro

Já a 61ª edição do Brasileiro de Kart será disputada no Speed Park, em Birigui (SP), que foi sede do evento em 2020 e 2024. Os dois grupos acontecerão em novembro.