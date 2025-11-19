TCR
Leonel Pernía é o grande campeão da temporada 2025 do TCR South America. Dono de campanha irretocável ao longo do ano no campeonato internacional promovido pela Vicar, o argentino da agora campeã por equipes, a Honda YPF Racing, confirmou a conquista do título no fim da noite de sábado (15), no Autódromo Internacional do Mato Grosso, na capital Cuiabá, palco das primeiras corridas noturnas da história da competição sul-americana. Pernía venceu a primeira corrida e já garantiu o título. A confirmação veio de forma até surpreendente, na Corrida 2, depois de uma inesperada escapada nas voltas finais, quando terminou em 10º.
Barbara Estevo
Depois de cumprir um extenso programa de preparação – que incluiu a conquista de títulos e ótimos resultados –, a catarinense Barbara Estevo está pronta para seu maior desafio na temporada. Nesta terça-feira (18), com chuva, ela abriu sua participação na histórica 60ª edição do Campeonato Brasileiro, o evento mais importante do kartismo no Brasil. Integrando a categoria Novatos, ela terá o apoio técnico da equipe JZ Racing, comandada por José e Leandro Nascimento, e do coach Erick Lutum, e competirá com chassi CRG.
Lorenzo Kuhn
Pronto para disputar o 60º Campeonato Brasileiro de Kart nas duas próximas semanas, o paranaense Lorenzo Tanner Kuhn (L8/Mobisig) recebeu duas belas notícias segunda-feira (17). Após obter belos resultados na 5ª e última etapa – que bateu recorde de inscritos em campeonatos estaduais no kartismo do Brasil –, o jovem piloto confirmou suas expectativas e foi anunciado como campeão da categoria Mini na Copa Beto Carrero, competição que neste ano serviu como preparação para o Campeonato Brasileiro. Ao fim das cinco etapas e dez provas, Lorenzo Kuhn somou 175 pontos – 43 a mais que o segundo colocado – e garantiu o título de campeão da Mini, categoria que reuniu 33 pilotos ao longo da temporada. Lorenzo Kuhn também competiu na categoria Cadete, que teve 46 concorrentes, e se sagrou vice-campeão, com 164 pontos, apenas quatro a menos que o primeiro colocado.