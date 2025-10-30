Fórmula 1

São Paulo volta a se tornar o centro das atenções para os fãs de automobilismo. O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, etapa brasileira do campeonato mundial que percorre 21 países ao longo do ano, acontece tradicionalmente no Autódromo de Interlagos, e em 2025 será realizado entre os dias 7 e 9 de novembro. De acordo com dados do Kayak, principal buscador de viagens do mundo, o levantamento identificou os países e cidades que mais buscaram voos com destino a São Paulo no período do Grande Prêmio da Fórmula 1. As buscas analisadas mostram destaque para origens da América do Sul, o que pode estar relacionado à proximidade geográfica e ao fato de o GP de São Paulo ser a única etapa da Fórmula 1 no continente.

Em 2024

Em 2024, o evento movimentou quase 300 mil turistas brasileiros e estrangeiros, com aproximadamente 291,7 mil pessoas, segundo dados do Ministério do Turismo. A organização do GP também registrou um recorde de público pelo quarto ano consecutivo, reforçando a popularidade da etapa entre os fãs do esporte. Chile, Estados Unidos e Argentina lideram buscas internacionais de voos para São Paulo

Os países

Entre os países que mais buscaram São Paulo como destino no período do GP, Chile ocupa a primeira posição, seguido por Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Uruguai e Peru. Os preços médios dos voos de ida e volta variam entre R$ 1.699 e R$ 3.138, dependendo da origem.

Origem

As seis origens internacionais que mais buscaram São Paulo visando o GP de Fórmula 1, com preços de passagem de ida e volta são:

1 – Chile R$ 1.699