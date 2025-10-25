Nascar Brasil

O Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), será o palco da segunda etapa do Special Edition, 8ª e penúltima etapa da temporada 2025 da Nascar Brasil Series, nos dias 1 e 2 de novembro. Será a nona vez que o circuito recebe a categoria e a segunda visita no ano, com três corridas previstas no fim de semana.

Brasileiro Rotax

O Kartódromo Internacional Granja Viana, em Cotia (SP), receberá na próxima semana a 9ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Rotax. Organizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), em parceria com a FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo), a competição segue com inscrições abertas no site da CBA, por meio do link: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/9o-campeonato-brasileiro-de-kart-rotax-2025-2025-9o-campeonato-brasileiro-de-kart-rotax-2025. Até o momento 46 inscrições já estão confirmadas. As categorias são Rotax Micro Max, Mini Max, Júnior Max, Max, Max Master, Max Super Sênior, DD2 e DD2 Master.