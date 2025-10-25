Nascar Brasil
O Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), será o palco da segunda etapa do Special Edition, 8ª e penúltima etapa da temporada 2025 da Nascar Brasil Series, nos dias 1 e 2 de novembro. Será a nona vez que o circuito recebe a categoria e a segunda visita no ano, com três corridas previstas no fim de semana.
Brasileiro Rotax
O Kartódromo Internacional Granja Viana, em Cotia (SP), receberá na próxima semana a 9ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart Rotax. Organizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), em parceria com a FASP (Federação de Automobilismo de São Paulo), a competição segue com inscrições abertas no site da CBA, por meio do link: https://inscricoes.cba.org.br/pt/eventos/9o-campeonato-brasileiro-de-kart-rotax-2025-2025-9o-campeonato-brasileiro-de-kart-rotax-2025. Até o momento 46 inscrições já estão confirmadas. As categorias são Rotax Micro Max, Mini Max, Júnior Max, Max, Max Master, Max Super Sênior, DD2 e DD2 Master.
Ale Xavier
Depois de conquistar duas vitórias na categoria B da Turismo Nacional em Cascavel, o paranaense Ale Xavier volta à pista neste fim de semana confiante para a 6ª etapa da temporada 2025, que será disputada no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande (MS). Na última rodada, Ale protagonizou uma das corridas mais marcantes do ano. Largando da 25ª posição, o piloto da CAR Racing fez uma grande recuperação e cruzou a linha de chegada em 10º lugar na geral, garantindo a vitória na classe B. O triunfo teve sabor especial: aconteceu justamente no circuito onde ele havia enfrentado problemas mecânicos no início da temporada.