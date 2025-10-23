A equipe Honda Racing de Enduro encara o mais importante desafio da temporada no próximo fim de semana. Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba, recebe a 7ª e última prova do Campeonato Brasileiro 2025. Bruno Crivilin (E2), Luciano Rocha (E3), Vinicius Calafati (E1) e Bárbara Neves (EF) estão muito próximos das conquistas de suas respectivas categorias, sendo que os dois primeiros pilotos ainda protagonizam a disputa pelo título da Elite – a classificação combinada das principais divisões. A competição também vale como a grande final do Campeonato Latino-Americano.

Tricampeões

O Campeonato Brasileiro de RalI de Velocidade chegou ao seu final sábado (18) na etapa de Severiano de Almeida, norte do Rio Grande do Sul. Na pista, os irmãos Juliano e Rafael Sartori conquistaram o tricampeonato nacional. Uma das duplas mais longevas do esporte no País, a dupla de Erechim superou as adversidades da temporada e levantou a taça mais uma vez. A bordo do VW Polo Maxi Rally, a dupla competiu pela categoria mais forte, a Rally 2, para carros de tração 4×4. Agora o foco está em outra competição, o Gaúcho, onde a dupla lidera a categoria Rally 2. Marcelino Ramos sediará a prova decisiva de 2025, no final de novembro.