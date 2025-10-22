Premiação
A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), em parceria com a fabricante de chassis Tony Kart Brasil, divulgou uma importante premiação para o campeão da categoria Mini na 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá em novembro, no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC). O vencedor ganhará a taxa de inscrição, o kit de pneus da prova e o combustível para a corrida na disputa de cada uma das três etapas da 28ª edição do Florida Winter Tour 2026, promovida pela ROK Cup nos Estados Unidos. As etapas (com locais a serem definidos) acontecerão nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. As despesas com equipamento, transporte, hospedagem e alimentação para os eventos serão de responsabilidade do piloto.
Anna Luiza
A penúltima etapa da Copa São Paulo Light de Kart, disputada no último fim de semana na Arena V11, em Arujá (SP), representou mais um importante passo na trajetória de evolução de Anna Luiza Pimpão. Competindo na categoria F-4 Sprinter, uma das mais equilibradas e cheias da temporada, a pilota do Litoral Norte Paulista enfrentou uma rodada desafiadora, mas demonstrou maturidade e ritmo para se manter entre as protagonistas do campeonato. Ela largou em sétimo, conquistou o quarto lugar na primeira bateria e na segunda largou na primeira fila em função da inversão do grid, mas um toque acabou comprometendo sua corrida.