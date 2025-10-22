Premiação

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), em parceria com a fabricante de chassis Tony Kart Brasil, divulgou uma importante premiação para o campeão da categoria Mini na 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, que acontecerá em novembro, no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC). O vencedor ganhará a taxa de inscrição, o kit de pneus da prova e o combustível para a corrida na disputa de cada uma das três etapas da 28ª edição do Florida Winter Tour 2026, promovida pela ROK Cup nos Estados Unidos. As etapas (com locais a serem definidos) acontecerão nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026. As despesas com equipamento, transporte, hospedagem e alimentação para os eventos serão de responsabilidade do piloto.