Brasil - Com 411 inscritos – e oito categorias já sem vagas disponíveis –, a Copa Beto Carrero de Kart projeta disputas empolgantes na próxima semana em Penha (SC). Última oportunidade para pilotos e equipes se prepararem para o Campeonato Brasileiro em regime de corrida, a 5ª etapa será disputada nos dias 23, 24 e 25 de outubro no Kartódromo Beto Carrero. As categorias F4 Graduados, com 31 inscritos, F4 Novatos (37), F4 Super Sênior (36), Grand Super Sênior (16), Mini 2T (24), Novatos (24), Sênior AM (21), Super Sênior (16) e Sênior Pro (8) já preencheram as vagas disponíveis e não aceitam novos pilotos. Ainda restam vagas na Cadete (2), F4 Grand Super Sênior (4), F4 Júnior (5), F4 Sênior (1), Mirim (16), OK-N (33), OK-N Júnior (4) e KZ Graduados e Sênior (29).

Cascavel de Ouro

A 39ª Cascavel de Ouro será realizada no dia 1º de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, Paraná, abrindo as comemorações pelo 74º aniversário da cidade. Com duração de três horas, a corrida reunirá mais de 50 carros e distribuirá R$ 100 mil em premiação aos cinco primeiros colocados. A primeira edição da prova ocorreu em 1967, sob o nome 400 Milhas de Cascavel. Disputada em pista de terra, a corrida foi vencida pelo Simca Chambord pilotado por Rodolfo Scherner e Bruno Castilho.