O autódromo
Cascavel e Paraná - O autódromo Zilmar Beux se firma como uma indústria sem chaminé. As melhorias feitas no ano passado e neste ano estão surtindo resultados e a praça esportiva e ocupada praticamente todos os fins de semana. Quando se fala em um único evento que mais atrai turistas para Cascavel, o Show Rural e o apontado, mas na soma do ano o Autódromo ganha de lavada.
Super Bike
Neste sábado e domingo o Autódromo Zilmar Beux será o palco da 7ª etapa do SKB (Super Bike Brasil), em mais um show de motos no circuito cascavelense. A categoria retorna a Cascavel no dia 16 de novembro para a 8ª etapa da 14ª temporada das potentes motos.
Cascavel de Ouro
No dia 1º de novembro, o Zilmar Beux sediará 39ª edição da tradicional Cascavel de Ouro, a mais tradicional competição de longa duração do automobilismo brasileiro.
Moto1000GP
O Moto1000GP retorna a Cascavel para a última etapa da temporada no dia 30 de novembro. Será mais um evento para lotar a rede hoteleira, movimentar vários segmentos da economia, como bares e restaurantes.
Fórmula Truck
A Fórmula Truck também encerra a temporada em Cascavel. Será no dia 7 de dezembro, quando serão conhecidos os camões das categorias F-Truck (motores eletrônicos) e F-Truck (motores com bomba injetora) no Campeonato Interestadual, Copa Mercosul e Copa SpeedMax.
Eventos locais
Além disso o autódromo Zilmar Beux sedia eventos locais de Arrancada e Track Day, assim como provas regionais e estaduais de motociclismo.
Treinos
Como o autódromo Zilmar Beux já está com quase todos os finais de semanas tomados por competições, pilotos e equipes passam a agendar treinos para os dias de semana. Assim, em 2026 o autódromo cascavelenses deverá ser ocupados quase todos os dias do ano, provando que o investimento está proporcionando retorno muito antes do esperado.