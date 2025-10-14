O autódromo

Cascavel e Paraná - O autódromo Zilmar Beux se firma como uma indústria sem chaminé. As melhorias feitas no ano passado e neste ano estão surtindo resultados e a praça esportiva e ocupada praticamente todos os fins de semana. Quando se fala em um único evento que mais atrai turistas para Cascavel, o Show Rural e o apontado, mas na soma do ano o Autódromo ganha de lavada.

Super Bike

Neste sábado e domingo o Autódromo Zilmar Beux será o palco da 7ª etapa do SKB (Super Bike Brasil), em mais um show de motos no circuito cascavelense. A categoria retorna a Cascavel no dia 16 de novembro para a 8ª etapa da 14ª temporada das potentes motos.

Cascavel de Ouro

No dia 1º de novembro, o Zilmar Beux sediará 39ª edição da tradicional Cascavel de Ouro, a mais tradicional competição de longa duração do automobilismo brasileiro.

Moto1000GP

O Moto1000GP retorna a Cascavel para a última etapa da temporada no dia 30 de novembro. Será mais um evento para lotar a rede hoteleira, movimentar vários segmentos da economia, como bares e restaurantes.