O Kartódromo Delci Damian estará agitado neste sábado (11). Será o último fim de semana de preparação dos cascavelenses que irão disputar a Final da Copa Beto Carrero, de 23 a 25 deste mês, em Santa Catarina. A Copa Beto Carrero serve para testes em ritmo de competição para os pilotos que vão disputar o Campeonato Brasileiro, no próximo mês, na pista catarinense.

Zamperetti

O último fim de semana em Santa Cruz do Sul, onde aconteceu a 6ª etapa do Moto1000GP, foi especial para Fabrício Zamperetti, piloto da Ipiranga Bioleve Racing na Daytona 660 Cup – Light. Zamp precisou superar dificuldades físicas e condições desafiadoras de pista para garantir seu título antecipado da categoria Light. O piloto da moto #82 acelerou forte e venceu mais uma vez, confirmando sua grande fase no campeonato, com aproveitamento 100% positivo, tendo vencido todas as disputas da Light até aqui. Zamp totalizou 150 pontos e pode celebrar sua conquista. A Daytona 660 Cup tem ainda mais duas etapas previstas. A próxima rodada será nos dias 25 e 26 de outubro, no Circuito dos Cristais, em Curvelo, MG