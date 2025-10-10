Sperafico

A família Sperafico, detentora do recorde mundial de pilotos de um mesmo clã, busca o terceiro troféu Cascavel de Ouro no dia 1º de novembro. Neste ano estarão na pista os primos Natan e Guilherme Sperafico, que vão formar uma das duas na competição. A família Sperafico já tem duas conquistas. A primeira foi em 1986 com Dilso e a segunda em 2015 com a dupla Natan e Ricardo.

Preparativos

Os Sperafico iniciam a preparação para a Cascavel de Ouro no último sábado, quando Natan e Guilherme disputaram a 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo. Eles conquistaram os segundo lugar na categoria Turismo, competindo com um Volkswagen Gol.

