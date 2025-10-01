Notas Bandeirada

Bandeirada
Cascavel e Paraná - A Coluna Bandeirada completa nesta quarta-feira, 1º de outubro, 15 anos nesta fase no jornal O Paraná. É a única publicação diária de automobilismo publicada na mídia impressa atualmente no Brasil.
Bernardo Gentil
O cearense Bernardo Gentil, de 15 anos, fez história para o kartismo brasileiro domingo (28), em Cremona, na Itália. Integrando a equipe oficial da CRG, ele disputou a Copa do Mundo FIA Karting e, em uma final impecável, fez 14 ultrapassagens para conquistar um lugar entre os oito melhores pilotos do mundo na categoria OK-N. A categoria reuniu 90 pilotos de mais de 50 países e, em uma jornada marcada por desafios, Gentil foi um dos principais destaques brasileiros. Após cinco provas classificatórias, ele largou em 23º na Pré-Final e finalizou-a em 15º. Depois, na Final, partiu em 24º para fazer uma bela prova e superar 14 pilotos, recebendo a bandeirada em 10º. Após a vistoria técnica, dois pilotos foram penalizados e, assim, Bernardo Gentil foi promovido ao 8º lugar.